El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ana Redondo, ministra de Igualdad, en el Congreso EP

El CGPJ avisó a Igualdad en enero y febrero de «incidencias» con las pulseras antimaltrato

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Erice, revela que transmitió dos quejas de la Audiencia de Granada y de un juzgado de Galicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 22 de septiembre 2025, 15:25

La polémica por los fallos en las pulseras antimaltrato alcanza al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Observatorio contra la Violencia de Género, un ... ente que depende del órgano de gobierno de los jueces, ha recordado este lunes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en enero y febrero pasado fueron enviadas sendas cartas a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en las que le informaba de «incidencias» con estos medios telemáticos de protección de las mujeres.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  5. 5

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  6. 6

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  7. 7

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  8. 8

    El Real Valladolid pierde en Albacete el partido que debió perder semanas atrás
  9. 9

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  10. 10 Cae en Valladolid una banda que aprovechó las fiestas para robar móviles y carteras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El CGPJ avisó a Igualdad en enero y febrero de «incidencias» con las pulseras antimaltrato

El CGPJ avisó a Igualdad en enero y febrero de «incidencias» con las pulseras antimaltrato