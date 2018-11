Villarejo, un año de filtraciones ¿teledirigidas? desde la cárcel

Y el excomisario se rindió

Dicen en el entorno de Villarejo que fue entonces, a finales del pasado verano, cuando el excomisario -tras comprobar que las filtraciones sobre Corinnna no habían tenido ningún efecto- se rindió. Que llegó al convencimiento de que su situación procesal solo estaba empeorando, tal y como le había hecho saber el juez, quien recurrentemente le negaba su excarcelación por su «absoluta falta de colaboración».

Pero los audios siguieron filtrándose. de la mano o no de Villarejo. En ese contexto apareció el 24 de septiembre en escena 'Moncloa.com', un medio digital totalmente desconocido hasta entonces. El portal, del que no consta ningún vínculo societario con Villarejo, con sus entregas sobre los audios de la comida entre el expolicía, Garzón y Delgado cerca anduvo de conseguir la dimisión de la ministra. El pasado lunes, la estrategia se repitió, primero con las grabaciones de la reunión en Génova entre Cospedal y el excomisario. Luego con la revelación de que la exsecretaria general del PP, a través de su marido, ordenó espiar a Javier Arenas. Tanto en el caso de los audios de Delgado como los de Cospedal la defensa del exmando policial ha puesto el grito en el cielo, cosa que no hizo en el caso de los audios de Corinna.

Y así, mientras continúan las especulaciones sobre el origen de las filtraciones, Villarejo cumple un año en prisión sin haber conseguido nada, más allá de dar munición a los partidos para atacarse entre sí.