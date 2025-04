Vidal-Quadras al juez: «Vino por detrás y me dijo, 'hola, señor'. Giré la cabeza y me disparó»

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el atentado que sufrió Alejo Vidal-Quadras en noviembre de 2023, cuando recibió un disparo que le ... atravesó la cara en el centro de Madrid, le ha tomado declaración por primera vez este martes junto a un agente que le acompañó tras el atentado. El que fuera dirigente del PP y fundador de Vox, de 79 años, ha responsabilizado al régimen de Irán de la autoría intelectual del ataque, que ya ha dejado siete detenidos en España y en el extranjero.

«Lo dije desde el primer momento, y cada vez los indicios son más claros», ha asegurado en declaraciones a los medios al término de su testifical, que se ha extendido por media hora, y en la que ha insistido en que el intento de asesinato se debe a su apoyo a la «resistencia iraní» en el exilio. Vidal-Quadras ha sostenido que figura como uno de los principales objetivos del régimen de los ayatolás. Y no solo él como persona física, sino también dos fundaciones: una de la que es presidente y otra de la que durante años figuró como presidente de honor.

El expolítico ha asegurado que esos datos y «la larga historia de crímenes del régimen» obran ya en poder del juez instructor, Santiago Pedraz, que este martes ha preguntado a Vidal-Quadras por lo que recuerda del día del ataque del 23 de noviembre en el barrio de Salamanca de Madrid. «Ese día volvía de pasear, de andar por el Retiro y oí una voz detrás de mí que decía: 'Hola, señor'. Y cuando me di la vuelta, giré la cabeza, y recibí el disparo. Y a partir de ese momento, pues ya mis recuerdos son confusos porque perdí la conciencia, la recuperaba a ratos, pero ya no recuerdo nada más hasta que me desperté en la UCI», ha comentado.

Según Vidal-Quadras, el magistrado también se ha interesado por las secuela que sufre desde entonces. El que fuera presidente del PP catalán ha afirmado que a raíz del disparo sufre «insensibilidad en la parte inferior de la cara», ha perdido «un 40% de capacidad auditiva» y padece «shock postraumático». «Sigo en tratamiento y medicado para el tema, digamos, anímico», ha indicado.

Otro de los temas sobre los que ha tratado su declaración ha sido sus actividades en el Parlamento Europeo «en apoyo de la resistencia iraní contra la dictadura criminal que padece la población desde hace 45 años», según ha explicado el propio Vidal-Quadras.

La Mocro Maffia

En el marco de la investigación, el último arresto se produjo en noviembre pasado. Se trata de un presunto colaborador del autor material del disparo. Éste ya fue detenido en junio anterior en Países Bajos. Se trata de Mehrez Ayari, ciudadano francés de origen tunecino de 37 años. Sobre el fugitivo recaía una Orden de Detención Internacional emitida por el juzgado de la Audiencia Nacional y, para los investigadores, su arresto resultaba trascendental para el esclarecimiento del intento de asesinato.

Tras la caída de Mehrez Ayari, fuentes de la investigación confirmaron que la principal hipótesis del intento de asesinato apuntaba a la participación por encargo desde Irán de la Mocro Maffia, una poderosa organización criminal holandesa-marroquí, vinculada al tráfico de hachís y que está en el radar de numerosos países europeos por su extrema violencia, también en España en Cataluña y la Costa del Sol.

Con anterioridad, el 30 de abril, agentes arrestaron a una mujer también en Países Bajos por su presunta participación en la financiación y preparación del atentado. La investigada es de nacionalidad holandesa y fue detenida gracias a una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por España. En enero, en el marco de las diligencias policiales, fue arrestado en la frontera de Colombia uno de los presuntos autores del intento de asesinato, un ciudadano venezolano con una orden de búsqueda internacional por un delito de terrorismo en España.

La investigación de la Comisaría General de Información de la Policía había permitido detener previamente a otras tres personas en España. La Audiencia Nacional envió a prisión por tentativa de asesinato a un arrestado en Lanjarón (Granada), un ciudadano español converso al islam en su vertiente chií, y dejó en libertad con medidas cautelares a su pareja, una mujer de origen británico, y también a un tercer detenido en Fuengirola (Málaga).

El 23 de febrero de hace un año, Alejo Vidal-Quadras, ofreció una rueda de prensa en Madrid en la que relató el «milagro» por el que salvó la vida y avanzó la tesis mantenida este martes ante el juez Pedraz. «No tengo ninguna duda de que fue el régimen de Irán», dijo en reiteradas ocasiones, insistiendo en la llamada pista de Teherán dada su conocida vinculación a la oposición del régimen islámico.