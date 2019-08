«El PSOE hará lo posible para evitar elecciones porque España necesita un Gobierno» La ministra de Defensa, Margarita Robles, posa en su despacho del Ministerio en una imagen de archivo. / efe La ministra de Defensa, Margarita Robles, señala que los españoles buscan una presidencia seria, creíble y progresista EUROPA PRESS Madrid Martes, 27 agosto 2019, 13:00

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha asegurado este martes que el PSOE va a hacer lo posible para evitar que haya nuevas elecciones generales porque «España necesita un gobierno serio, creíble y que trabaje en políticas de progreso».

Aunque no ha descartado que vaya a haber repetición de elecciones, pues no sabe ni «lo que va a pasar mañana», la ministra ha defendido que los socialistas van a trabajar «con el escenario» de que no tengan que ser convocados nuevos comicios generales. «Que a nadie le quepa la menor duda de que el Gobierno está haciendo todo lo necesario para evitar que haya unas nuevas elecciones», ha subrayado.

Por eso, en declaraciones a la Cadena Ser, Robles considera que «no es momento de reproches» y ha dicho a Unidas Podemos que es más lo que une a los dos partidos que lo que les separa. De ahí que, según la ministra de Defensa, no se trate solamente de llegar a un acuerdo de investidura con el partido morado, sino de «tener un programa para cuatro años».