El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Llegada de un cayuco a Lanzarote. EFE

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

El Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:13

El Gobierno central tiene previsto iniciar hoy el traslado de menores inmigrantes solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. La primera derivación será de ... solo diez adolescentes, dos más de los previstos en un primer momento, aunque el Ejecutivo se ha comprometido con el archipiélago a que haya dos viajes por semana con 15 o 20 refugiados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un eclipse solar en primera fila en Valladolid: por qué se llenará de visitantes para presenciar este fenómeno
  2. 2

    El motorista hallado muerto en Zamora es natural de Laguna de Duero
  3. 3

    Una joven se precipita desde el tejado de un chalé para víctimas de violencia de género
  4. 4 «Hay casas afectadas, el cementerio ha ardido» y «si no lo extinguen habrá que evacuar»
  5. 5

    Segunda noche consecutiva con detenidos en una discoteca del Paseo de Zorrilla tras una pelea
  6. 6

    Un taxista se empotra contra un edificio en obras junto al Calderón
  7. 7

    Las Descalzas Reales ponen fin a su vida conventual en la ciudad
  8. 8

    La Casa Resines comienza a vaciar su arruinado interior para recuperar su esplendor
  9. 9

    Los GEAS buscan al desaparecido en Camporredondo en una zona de pozas
  10. 10 Buscan a un hombre de 69 años desaparecido en Camporredondo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores

Los traslados desde Canarias empiezan este lunes con diez menores