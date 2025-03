Los sindicatos valoran el pacto del SMI pero anticipan una «dura» negociación en el próximo ejercicio

Los sindicatos mayoritarios valoraron «positivamente» este viernes el consenso alcanzado entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz para eximir de tributar IRPF a los ... perceptores del SMI durante 2025,aunque lamentan la polémica que se ha generado en los últimos meses sobre la cuestión y auguran una «dura» negociación en el próximo ejercicio si el Gobierno decide congelar el salario mínimo.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree que el Ejecutivo ha planteado «un debate perdedor» ya que, a su juicio, la discusión debería haber estado centrada en «la baja fiscalidad por la que tributan las grandes empresas».

El dirigente sindicalista calificó el enfrentamiento ministerial entre Hacienda y Trabajo de «error estratégico por parte del Gobierno» y tildó de «cantada comunicativa» la sucesión de hechos que tuvieron lugar este viernes a primera hora de la mañana desde que Díaz denunció, en una entrevista en Telecinco, que Montero se había «levantado de la mesa» la noche anterior para, una hora después acabar anunciando el acuerdo. En cualquier caso, CCOO ya augura que en 2026 exigirá una nueva subida del SMI para que, con cualquier tratamiento fiscal, «nadie quede por debajo del 60% del sueldo medio neto», afirmó, en relación a lo pactado entre PSOE y Sumar.

Queja al Defensor del Pueblo

El líder de UGT, Pepe Álvarez, también reconoció el acuerdo como «una muy buena noticia» pero lamentó que este se hubiera alcanzado sin la participación directa de las organizaciones sindicales. «El Gobierno tiene que acostumbrarse que esto del diálogo social no solo es cuando le interesa a él, hay que hacerlo siempre y en todo lugar. Y nosotros mantenernos al margen cuando hemos sido los protagonistas de los aumentos del SMI en los últimos años en nuestro país, no me parece correcto porque creo que rompe en cierta medida un periodo largo de diálogo», insistió.

El dirigente sindicalista advirtió al Gobierno que estarán vigilantes porque este pacto «no anula la queja» sobre la cuestión del SMI, sino que «la mantiene». «Lo que quiere UGT es que definitivamente se cierre todo lo que tiene que ver con las cotizaciones al IRPF del Salario Mínimo Internacional», zanjó.

Álvarez también anunció que la semana que viene su organización presentará una queja ante el Defensor del Pueblo para pedir que el Gobierno aborde «de forma estable» todo lo relacionado con la tributación del SMI.