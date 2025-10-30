El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sánchez durante su comparecencia este jueves en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado. Efe

Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción

El presidente del Gobierno se escuda en el «no lo recuerdo» y «no me consta» durante el bronco interrogatorio con el senador popular, Alejo Miranda

Paula De las Heras
María Eugenia Alonso

Paula De las Heras y María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:14

Comenta

El PP auguraba un interrogatorio duro para Pedro Sánchez después de una sesión previa de «baño y masaje» por parte de sus socios de investidura. ... El objetivo era claro: «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. Pero el interrogatorio a cargo del portavoz de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', Alejo Miranda, se convirtió este jueves en un toma y daca continuo, en el que pese a intentar poner todo el rato contra las cuerdas al presidente del Gobierno sirvió para que saliese ileso.

