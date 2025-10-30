Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción El presidente del Gobierno se escuda en el «no lo recuerdo» y «no me consta» durante el bronco interrogatorio con el senador popular, Alejo Miranda

Sánchez durante su comparecencia este jueves en la comisión sobre el 'caso Koldo' del Senado.

El PP auguraba un interrogatorio duro para Pedro Sánchez después de una sesión previa de «baño y masaje» por parte de sus socios de investidura. ... El objetivo era claro: «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. Pero el interrogatorio a cargo del portavoz de la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo', Alejo Miranda, se convirtió este jueves en un toma y daca continuo, en el que pese a intentar poner todo el rato contra las cuerdas al presidente del Gobierno sirvió para que saliese ileso.

El senador popular, que fue abroncado en varias ocasiones por el presidente de la comisión de su propio partido, bajó al barro y repartió mandobles contra Sánchez, al que reprochó «tener un problema con la verdad» y escudarse continuamente en evasivas. «No me consta» o «no lo recuerdo», es la fórmula que utilizó el jefe del Ejecutivo para no contestar a ninguna de las preguntas que le formulaba Miranda y, de paso, cubrirse las espaldas, para evitar que el PP le lleve al Supremo por falso testimonio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Pedro Sánchez