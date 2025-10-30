El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez en la comisión de investigación de este jueves Violeta Santos/Reuters

Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

El presidente se muestra cauto a la hora de descartar que Leire Díez operara por «encargo» para Santos Cerdán para dinamitar

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

«¿Organizó la señora Leire Díez algún tipo de encargo para el Partido Socialista?», le preguntó directamente el senador Gorka Elejabarrieta, de Bildu, a Pedro ... Sánchez, sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue, ni mucho menos taxativa: «Mire señoría, que me conste a mí, desde luego que no». «Que me conste a mí», repitió Sánchez, «desde luego que no».

