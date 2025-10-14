Sánchez defiende los pagos en efectivo del PSOE: «No es una caja, la fuente son las cuentas corrientes del partido»

Lo habían hecho la portavoz del Gobierno y la del PSOE, pero hoy ha sido el propio Pedro Sánchez el que ha defendido que pagar ... gastos en efectivo a trabajadores o dirigentes de un partido es algo perfectamente normal. que se realiza en todo tipo de instituciones y de empresas. «Lo importante es que sea legal, si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y, en este caso, es así -ha esgrimido- No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE».

El jefe del Ejecutivo ha afirmado en una entrevista en la cadena Ser que, probablemente, él mismo ha recibido pagos de esa manera como liquidación de gastos, aunque no lo ha afirmado de manera rotunda. Pero ha insistido en que, en contra de lo que insinúa el principal partido de la oposición, no hay nada sospechoso en que su formación haya tenido esa forma de proceder. «No es una caja. Como ocurre con todas las personas que trabajan o son empresarios, la fuente de esas transferencias son las cuentas corrientes del partido», ha defendido.

La polémica sobre este asunto tiene su origen en el informe realizado por la UCO para el juez Leopoldo Puente sobre el patrimonio del exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos. En él, quedó demostrado que durante cinco años, Ábalos no sacó nunca dinero del cajero y que tuvo gastos por 95.000 euros de origen no declarado. Sánchez ha aducido, como viene haciendo el Gobierno en las últimas semanas, en que ese es un asunto exclusivo de exdirigente socialista y ajeno al partido.

El PSOE entregó al juez sus cuentas y defiende que todos sus pagos a Ábalos están perfectamente explicados y cuadrados. Sin embargo, y aunque la UCO sí ha encontrado justificación de la mayoría de esos ingresos, también señala que entre las evidencias encontradas en el móvil del asesor del exministro, Koldo García, han aflorado pagos supuestamente realizados por Ferraz sin «respaldo documental».

El jefe del Ejecutivo ha alegado que sus cuentas han sido auditadas y revisadas por el Tribunal de Cuentas, a pesar de que, como ya quedó demostrado en el caso del PP y reconoció su presidenta, Enriqueta Chicano, en el Senado hace unos días, no tiene capacidad para detectar 'cuentas b' de las formaciones políticas. En todo caso, ha argüido que el principal partido de la oposición está tratando de extender la idea de que todos actúan de la misma manera. Y ha cargado contra Alberto Núñez Feijóó.

«A mí me llama mucho la atención porque los últimos datos que hay del Partido Popular, según publico eldiario, sobre los gastos de representación indican que el señor Feijóo cobró más en un año más que José Luis Ábalos como secretario de Organización», acusó. «Y, por cierto, el Partido Popular incumple la ley de transparencia porque desde el año 2022 no sabemos exactamente cuáles son los gastos de representación de su dirección».