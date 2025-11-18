El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Volódimir Zelenski mantiene un encuentro con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela. EFE

El Rey traslada a Zelenski el apoyo de España frente a Rusia y en su adhesión a la UE

En su tercera visita a España, el mandatario ucraniano ha visitado el Congreso, la sede de Indra y mantiene a esta hora un encuentro con Sánchez en la Moncloa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:34

Comenta

La gira europea de Volodímir Zelenski ha tenido este martes parada en Madrid. En su tercer viaje oficial a España desde que comenzó la ... invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, el mandatario ucraniano ha visitado el Congreso, ha almorzado con Felipe VI y se mantiene reunido en estos momentos con Pedro Sánchez. Una cita en la que se espera que el jefe del Ejecutivo reitere a su homólogo el apoyo a su país durante el tiempo que haga falta.

