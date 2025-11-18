El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo del pasado marzo. EP

Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski

El mandatario ucraniano visitará España por tercera vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y se reunirá con representantes de la industria de defensa

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

La siguiente parada de la gira europea del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, tiene este martes a Madrid como escenario. El día después de ... citarse en París con el presidente francés Enmanuel Macrón, el dirigente ucraniano visita España por tercera vez desde que empezó la guerra en Rusia. Es la séptima vez que se reune de forma bilateral con Pedro Sánchez, uno de sus principales aliados a nivel continental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se lanza a las vías del tren en la estación de Valladolid para salvar a un hombre ebrio
  2. 2

    Bloquea el paso de un autobús en Parquesol y agrede al chófer por «adelantarle»
  3. 3 Colisión con una mujer herida en la rotonda de Villanubla
  4. 4

    Trepan para asaltar la fábrica Dulces El Toro y se llevan pertenencias de escaso valor
  5. 5 Ganaderos y pilotos de globos llegan a las manos tras un aterrizaje en Segovia
  6. 6

    Falele se jubila: San José despide a su panadero de toda la vida
  7. 7

    Un «chorro polar» desplomará los termómetros y traerá un ambiente «plenamente invernal» a Valladolid
  8. 8

    El cónclave del AC: dos horas de charla, la pregunta de Javi Sánchez y el perdón de Solares
  9. 9 Buscan a un hombre de 42 años desaparecido desde el pasado viernes en Palencia
  10. 10 Heridas 34 personas en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski

Las siete reuniones de Sánchez con el «querido amigo» Zelenski