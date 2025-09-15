El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El 'expresident' Carles Puigdemont, hace dos semana en Bruselas. AFP

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Junts exige al PSC alienarse con las propuestas de resolución que los nacionalistas presentarán en el debate de política general a principios de octubre

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38

Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han dado un giro estratégico y por primera vez han vinculado la legislatura española con la catalana, con lo que pase en el mandato de Salvador Illa en el Parlament. Hace un mes, Carles Puigdemont avisó que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora. Se refería a su relación con los socialistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Alicante: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  3. 3 Herida una joven de 19 años tras ser atropellada en el paseo de Zorrilla
  4. 4

    Arden de madrugada un sofá y un contenedor en Valladolid
  5. 5

    La madeja de la trama eólica: multas de más de 800 millones,15 acusados y 135 años de cárcel
  6. 6 Nueva reordenación del tráfico en Parquesol desde este lunes por las obras de la red de calor
  7. 7

    El reino de los dedales y las telas de Palencia baja la persiana
  8. 8 La alerta de un vecino frustra un intento de okupación de una vivienda baja en Barrio España
  9. 9

    Condenan a un banco por obligar a pagar un seguro por anticipado para ampliar una hipoteca
  10. 10

    Inés Acebes: «Termino el vermú de los domingos con unas gambas al ajillo en El Pilar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes