El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
El productor Fernando Bovaira, Pedro Sánchez, Alejandro Amenábar y Begoña Gómez, en el estreno de 'El cautivo'. EP

El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa

El presidente del Gobierno acudió a la presentación de la película de Alejandro Amenábar 'El cautivo' mientras los populares, Vox y Junts tumbaban el proyecto estrella de la Yolanda Díaz

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 09:52

El PP quiere abrir otra vía de agua en el Gobierno tras la derrota en la votación por la reducción de la jornada laboral. Los ... populares ponen el foco ahora en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudió al Congreso a votar esta ley, una de las propuestas estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, y dejó sola a su vicepresidenta mientras acudía al estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar, 'El cautivo'. «El presidente del Gobierno respaldó ayer con más intensidad a Alejandro Amenábar que a Yolanda Díaz», ironizan en el PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El nuevo recorrido de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: cortes de tráfico, horarios y manifestaciones
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa

El PP afea a Sánchez que se ausentara de votar la reducción de jornada para ir al estreno de una película con su esposa