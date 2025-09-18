El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La líder de Podemos, Ione Belarra, interviene en la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles en el Congreso EFE

Podemos tumbará en el Congreso el «racista» traspaso de competencias migratorias a Cataluña

El partido que lidera Ione Belarra, clave en la votación de la semana que viene, mantiene su rechazo a la medida pactada entre PSOE y Junts

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:57

El traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña que PSOE y Junts pactaro hace ya casi un año tiene muy complicado salir ... adelante en el Congreso. El martes, la Junta de Portavoces fijó la votación de la medida para el pleno de la semana que viene, todo pese a que no cuenta aún con los apoyos necesarios. Junto al rechazo de PP y Vox se mantiene también el 'no' de Podemos, cuyos cuatro diputados son ahora claves para que esta iniciativa vea la luz verde. El partido que lidera Ione Belarra mantiene que la proposición de ley que pactaros socialistas y junteros tiene «intenciones abiertamente racistas», explican fuentes de la formación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un establecimiento en Delicias bajo la lupa policial
  2. 2

    Olvida una cazuela al fuego porque se asustó «por una notificación de Hacienda» y moviliza a los bomberos
  3. 3

    La banda del BMW daba salida a los productos robados en un quiosco de Delicias
  4. 4

    Detenido por dar un cabezazo a un camarero al recriminarle que usara el baño sin ser cliente
  5. 5

    El lapsus de Francisco Vázquez lanza la carrera electoral en Castilla y León
  6. 6 Intentan estafar 100.000 euros con billetes falsos a una palentina en la compra de una finca
  7. 7 Seis heridos, entre ellos un menor, en un accidente en la Ciudad de la Comunicación
  8. 8

    Valladolid entra en aviso amarillo ante un episodio extraordinario de calor
  9. 9

    El Ministerio inicia el largo camino hacia la disolución de Valladolid Alta Velocidad
  10. 10

    Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Podemos tumbará en el Congreso el «racista» traspaso de competencias migratorias a Cataluña

Podemos tumbará en el Congreso el «racista» traspaso de competencias migratorias a Cataluña