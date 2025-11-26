El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, junto a su abogado a su salida de la prisión de Soto del Real. EP

Una pericial de Cerdán asegura que los audios incriminatorios de Koldo fueron «manipulados»

Los especialistas de la defensa dicen haber hallado el rastro de versiones del sistema operativo posteriores al momento en el que se realizaron supuestamente las grabaciones, según el informe de la UCO

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:47

Comenta

La defensa de Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE en libertad provisional desde la semana pasada, ha presentado este miércoles una pericial al ... magistrado que instruye el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. Los abogados del exdiputado tratan de rebatir los informes de la Guardia Civil que le incriminan por el presunto amaño de obra pública a cambio de la percepción de comisiones irregulares.

