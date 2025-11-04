El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ángel Víctor Torres Efe

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

El ministro prometió a Koldo que iba a hablar personalmente con el conseguidor a fin de explicarle sus gestiones para doblegar las reticencias de sus subordinados

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:18

Comenta

El informe íntegro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de la trama Koldo para vender mascarillas al Gobierno ... de Canario revela que el entonces jefe del Ejecutivo autonómico Ángel Víctor Torres poco menos que se desvivió por ayudar a que Soluciones de Gestión –la empresa del conseguidor de la red corrupta Víctor de Aldama- no solo cobrara cuanto antes, sino también para que la administración insular hiciera la vista gorda ante la supuesta falta de solvencia de esa compañía. «Esta mierda la resuelvo sí o sí», llegó a prometer a Koldo García en referencia al bloqueo de los pagos a De Aldama.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  3. 3 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  4. 4

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  5. 5 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  6. 6 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  7. 7

    Así será la Ciudad de la Justicia que Valladolid estrenará en 2029
  8. 8 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  9. 9 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  10. 10

    El chalé de la familia Aragón en el paseo de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»

La UCO revela que Ángel Víctor Torres se volcó en ayudar a Aldama: «Esta mierda la resuelvo sí o sí»