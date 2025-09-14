Feijóo acusa a Sánchez de «inducir» el boicot a la Vuelta

El temor a que las protestas propalestinas y contra Israel afectasen al desarrollo de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España se concretó ... pasadas las 18:00 horas. Después de que los manifestantes rebasaron en distintos puntos el cordón policial y bloqueasen el paso de los corredores, la organización decidió dar por finiquitado el recorrido cuando aún restaban 50 kilómetros para la meta.

Las reacciones políticas no se hicieron esperar. Máxime cuando el presidente del Gobierno afirmó en un acto del PSOE por la mañana declarase su admiración ante «un pueblo que se moviliza por una causa justa». Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de inducir con sus palabras el boicot a la Vuelta, lo que suma al perjuicio en lo deportivo «un ridículo internacional televisado en todo el mundo».

Los dirigentes madrileños del PP tampoco ahorraron en críticas al líder del PSOE. Isabel Díaz Ayuso consideró que Sánchez echó leña al fuego cuando por responsabilidad debiera haber llamado a la convivencia y el entendimiento. «Esto va contra el deporte, va contra la libertad, va contra España, va contra nuestra imagen», sentenció la baronesa del PP. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, lamentó que la violencia haya desbordado al deporte. «Hago responsable al presidente del Gobierno», sentenció. Fuentes de la formación conservadora añadieron que «España es el único país democrático en el que es el propio Gobierno el que alienta movilizaciones violentas en territorio nacional».

Desde Vox su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, acusó al presidente de «alentar la violencia y el enfrentamiento».

Un éxito

Desde el PSOE se intentó nadar entre dos aguas. Por un lado se respaldaron las manifestaciones de su jefe de filas mientras que se lamentaba el corte de la carrera. El ministro Óscar López, también líder del partido en la Comunidad de Madrid, apoyó las protestas pacíficas. «Que el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España. Al revés. Habla muy bien del pueblo de Madrid», dijo a modo de respuesta al supuesto ridículo internacional denunciado por Feijóo.

Las formaciones a la izquierda del PSOE aplaudieron sin complejo a las miles de personas que obligaron a parar la carrera y no pusieron ningún reparo a que la última etapa de la Vuelta tuviera un desenlace tan abrupto. «Nuestra ciudadanía -afirmó Yolanda Díaz- es un ejemplo de dignidad». Ione Belarra añadió que «la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo». Más Madrid, la formación de la ministra Mónica García, desplegó una pancarta en la Puerta del Sol en la que se leía: 'Sí, es un genocidio. Palestina libre. Madrid con el pueblo palestino».

