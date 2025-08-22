El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde de Barcelona y presidente del Área Metropolitana de Barcelona, Jaume Collboni EFE

Israel deniega la entrada al país al alcalde de Barcelona

Collboni pretendía visitar Palestina: en mayo, el Ayuntamiento rompió relaciones con Israel

Cristian Reino

Cristian Reino

Viernes, 22 de agosto 2025, 11:54

Israel ha vetado este viernes la entrada al país al alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. La decisión del estado hebreo llega después de ... que en el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Barcelona rompiera relaciones con Israel. El pleno del consistorio aprobó una resolución, impulsada por los socialistas y los comunes, según la cual Barcelona rompía relaciones con Israel hasta que se respeten los derechos humanos en Gaza. También deshizo el hermanamiento de la ciudad con Tel-Aviv.

