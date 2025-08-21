El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Luto en la hostelería por el fallecimiento a los 61 años de Jero, pionero de las tapas
Josep Rull, president del Parlament EP

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

Rull critica la presencia de Felipe VI en el monasterio hace dos meses

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:44

Como semanas atrás cuando Vox arremetió contra la Iglesia católica, el independentismo catalán ha escenificado este jueves su descontento con Montserrat, uno de los iconos ... del nacionalismo, por la acogida que dispensó recientemente a los Reyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo
  3. 3 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  4. 4

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  5. 5 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  6. 6

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  7. 7 Hacen creer a un conductor que tiene una avería, fingen la reparación y le piden 1.850 euros en Valladolid
  8. 8

    El seguro obligatorio para el patinete se encarecerá en Valladolid al subir la cobertura
  9. 9

    «Cosecha récord» en Valladolid: la añada de cereal 2025 llena las naves hasta desbordarse
  10. 10

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes

El independentismo afea a la abadía de Montserrat, reserva espiritual del nacionalismo, su acogida a los Reyes