El Gobierno se prepara para perder otro voto en el Congreso si Ábalos entra este jueves en prisión

El Gobierno aguanta la respiración ante un jueves que se avecina tormentoso. El juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha citado al exsecretario de ... Organización del PSOE y diputado por el Grupo Mixto José Luis Ábalos para declarar en el Tribunal Supremo después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido agravar las medidas cautelares. Si entra en prisión o no es uno de los temas que centran la antención en los pasillos del Congreso. De hacerlo, los partidos que sostienen al Ejecutivo perderán un voto en un contexto de aritmética parlamentaria endiablada que complicaría, aún más, la capacidad legislativa de estas formaciones en la Cámara baja para lo que reste de legislatura.

Aunque aún no se ha dado un debate formal en la Mesa del Congreso, si Ábalos ingresa en prisión preventiva quedaría suspendido como diputado, lo que implica que el Gobierno ya no podría contar con su voto, habitualmente favorable, en una legislatura de votaciones al límite.

El artículo 21.2 del Reglamento de la Cámara estipula que «los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por el Congreso la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta». En el caso de Ábalos, y a diferencia de en octubre, ahora ya existe auto firme de procesamiento, por lo que la interpretación de los letrados es que igualmente le sería aplicable la suspensión.

En ese escenario, en cada pleno habría 349 diputados con derecho a voto en lugar de 350. Las citadas fuentes explican que habría que decidir, de nuevo, previa consulta a los letrados, si debería o no alterar el quorum, es decir, modificar donde se sitúa la mayoría absoluta, necesaria para la aprobación de leyes orgánicas. Esa misma duda ya surgió cuando el Congreso suspendió en 2019 a cuatro diputados en prisión preventiva por el procés (Oriol Junqueras, que renunciaría al acta para presentarse como eurodiputado, Jordi Sanchez, Jordi Turull y Josep Rull). Entonces la decisión fue no alterarla.

Algunas voces, como la portavoz de Vox, Pepa Millán, llegó a insinuar este martes que PSOE y Sumar se estarían planteando una rebaja del umbral de la mayoría de 176 a 175 votos. Preguntado por este periódico, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, comentó este martes que la supuesta modificación de la mayoría de la Cámara no se le había «pasado por la cabeza» y que en su día se hará lo que determine la Mesa basándose en el Reglamento. Esa norma, con rango de ley, no precisa ese escenario, pero los letrados sí están estudiando los precedentes.

Cambio en las mayorías

En este caso, de todas maneras, al tratarse de un solo escaño, la variación no sería muy significativa. Pero las ya de por si agónicas votaciones de normas impulsada por ej Ejecutivo pueden hacerse aún más complicadas. Solo hay que pensar que Sánchez tiene enfrente un bloque de oposición de 171 diputados del PP, Vox y UPN (que sólo excepcionalmente se ha desmarcado con un apoyo al Gobierno). De 178 si se cuenta con la oposición frontal a la que se ha sumado Junts tras considerar que Moncloa no ha cumplido con sus compromisos que adquirió en las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, en noviembre de 2023. Podemos, con cuatro diputados, tampoco se considera un socio del Ejecutivo.

Esta aritmética se verá reflejada en el pleno de este jueves, donde, entre otras cuestiones, se vota el techo de gasto, el primer paso hacia los Presupuestos Generales del Estado de 2026. El Gobierno ya da por hecho que no saldrá adelante, ya que Junts, Vox, PP y UPN votarán en contra y Podemos y la diputada de Compromís Águeda Micó ya han anticipado su abstención.