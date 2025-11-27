El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

José Luis Ábalos llega al Supremo este jueves para la vistilla de medidas cautelares Eduardo Parra / Europa Press

Ábalos llega al Supremo para la vista en la que se decide si entra en prisión

El exministro y diputado comparece ante el juez Puente que debe acordar si modifica o no las medidas cautelares tras los 24 años de prisión que le pide Anticorrupción por el caso de las mascarillas

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:15

Comenta

El exministro y diputado José Luis Ábalos ha llegado esta mañana poco después de las 9 horas al Tribunal Supremo para comparecer en la vista ... convocada por el juez instructor para revisar sus medidas cautelares y, en consecuencia, decidir si le envía a prisión provisional. La misma situación para su exasesor en el Ministerio de Transportes Koldo García, que ha sido citado a partir de las 12:30 horas una vez que su abogada concluya su presencia en la declaración del empresario Víctor de Aldama, que tendrá lugar a menos de 200 metros en el juzgado de la Audiencia Nacional que investiga las ramificaciones del 'caso Koldo'.

