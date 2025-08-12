Gijón acoge a los diez primeros migrantes trasladados desde Canarias

Gijón acogerá a los diez primeros menores migrantes, nueve malienses y un senegalés, trasladados desde Canarias hasta la península. Los adolescentes, de 16 y 17 ... años, serán tutelados por el Gobierno del Principado de Asturias a través de la ONG ACCEM, una asociación de acompañamiento a personas con riesgo de exclusión social, según ha adelantado ABC. El Ministerio de Migraciones no había querido desvelar el destino de este primer grupo para «salvaguardar» la intimidad de los menores.

Este traslado es la primera derivación de solicitantes de asilo desde Canarias hasta la península. El Gobierno se ha comprometido con Canarias a que habrá dos viajes por semana con entre 15 o 20 migrantes en cada uno de ellos para completar en entre siete y diez meses el traslado de los mil menores que se encuentran en esta situación. De esta forma, el Gobierno quiere cumplir, con más de cuatro meses de retraso, con la orden del Tribunal Supremo que le obligaba a hacerse cargo de la situación de los refugiados.

En marzo, el Supremo exigió a que los ministerios de Interior y de Migraciones que se responsabilizaran de la acogida del millar de menores cuyas peticiones de asilo no habían podido ser tramitadas en Canarias por el colapso del sistema migratorio de acogida en las islas. Los jueces dieron un ultimátum y amenazaron con sanciones a los funcionarios que no cumplieran con sus órdenes.

Asturias es una de las comunidades que no ha protestado contra los planes de traslados de migrantes desde Canarias. Todas las autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, socialista, han mostrado públicamente sus reticencias a los planes del Ejecutivo central.