El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feijóo participa este viernes en la segunda jornada VII Foro La Toja-Vínculo Atlántico. Efe

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

El líder del PP pretende modificar la Ley de Extranjería y el Código Penal para tipificar como delito el «fraude» de la edad

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 3 de octubre 2025, 14:17

Comenta

Alberto Núñez Feijóo anunció este viernes que si tras las próximas generales llega a La Moncloa reformará la Ley de Extranjería y el Código Penal ... para que los inmigrantes ilegales que lleguen a España y se hagan pasar por menores sean expulsados. «Si creemos que uno de los problemas de la política migratoria es el fraude en las edades, debemos perseguir ese fraude para que los menores no convivan con los adultos», aseguró durante su intervención en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un olor nauseabundo invade este viernes Valladolid: «Es insufrible»
  2. 2

    Vacían el concesionario de Motos Copa mientras el número de afectados supera la treintena
  3. 3

    Un pueblo de Valladolid es el único de la región que está entre los 50 más ricos de España
  4. 4

    El profesor que mató a tiros a su mujer y a su hijo en Laguna de Duero
  5. 5

    La Lotería deja parte del primer premio en el centro de Valladolid: «Es una alegría repartir felicidad»
  6. 6 Indemnizan con 1,2 millones de euros a los padres de un bebé por los daños causados en una resonancia
  7. 7 Cae en Valladolid un peligroso grupo criminal que asaltaba casas y se hacía pasar por policías
  8. 8 Vuelca un camión mientras sacaba un contenedor soterrado en La Flecha
  9. 9 Los socialistas piden la supresión de la plaza de chófer «creada a la medida» de Carnero
  10. 10 Desarticulados tres puntos de venta de drogas en La Rubia y Cuatro de Marzo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada

Feijóo propone expulsar a los inmigrantes ilegales que se hagan pasar por menores a su llegada