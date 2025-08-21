El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El empresario Alejandro Hamlyn. Hafesa.

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

Un juez de la Audiencia Nacional, el tribunal donde trabajó el agente que percibió más de 4.000 euros mensuales, pide al Gobierno la extradición de Alejandro Hamlyn, conocido por los audios de Leire Díez y que no se presentó a un juicio por un fraude de 154 millones

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:51

El empresario vasco Alejandro Hamlyn, procesado por un fraude tributario en la gestión de hidrocarburos de más de 154 millones de euros y que permanece ... huido en Emiratos Árabes Unidos para evitar su enjuiciamiento en la Audiencia Nacional (le piden 89 años de prisión), pagó más de 4.000 euros mensuales a un policía de la Audiencia Nacional para que le filtrara información de bases de datos reservadas, según recoge un auto judicial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un pirómano prende fuego por detrás del operativo que extingue el incendio de Fasgar
  2. 2 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil
  3. 3

    La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes
  4. 4 Renfe nombra consejero a Ismael Bosch, exresponsable de redes del Ayuntamiento de Valladolid
  5. 5

    1.500 manifestantes llenan el centro de Valladolid para exigir «cambios urgentes en las políticas forestales»
  6. 6

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  7. 7 Una empresa adjudicataria de la Junta lanza una oferta de empleo para peones «sin experiencia» en plena emergencia por los incendios
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 500 euros para cada familia evacuada por los incendios: la Junta aprueba un paquete de ayudas de 114 millones de euros
  10. 10

    Cuatro disparos, dos cadáveres y un ajuste de cuentas en un club de alterne de Medina del Campo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados

El empresario de hidrocarburos huido en Emiratos «sobornó» a un policía para obtener datos reservados