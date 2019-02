Pedro Sánchez anunciará el viernes la fecha de las elecciones tras el fracaso de los Presupuestos

Orgullo, el sentimiento que comparten en sus mensajes los ministros

Al acabar la votación de los Presupuestos, los ministros comenzaron a intercambiarse mensajes en los que la palabra más repetida no era frustración, sino «orgullo». «Estamos muy orgullosos, creemos que hemos hecho muy bien los Presupuestos y si no están aprobados, no es por que no estén bien, sino por otras razones», contaba uno de los ministros de Pedro Sánchez. La titular de Hacienda, María Jesús Montero, recibió el elogio de sus compañeros por un trabajo que, sin embargo, fue baldío.