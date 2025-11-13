El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños. EFE

Bolaños celebra la «victoria profunda» de la amnistía en Europa

El ministro de Justicia cree que la decisión del abogado general del TJUE abre la puerta a aplicar la ley a Puigdemont

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:44

Comenta

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado esta mañana su «satisfacción» por las conclusiones del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europa ... sobre la ley de amnistía. «Dice con toda claridad que la ley es conforme al derecho europeo», señala Bolaños, que se ha felicitado porque, en su opinión, la resolución del abogado coincide con el criterio del Gobierno. «El Tribunal Constitucional español ya avaló la ley y ahora llega este aval desde Europa. Hemos afirmado durante mucho tiempo que la ley amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón», ha resaltado. «Es una victoria rotunda», ha certificado.

