Bolaños celebra la «victoria profunda» de la amnistía en Europa

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha expresado esta mañana su «satisfacción» por las conclusiones del abogado del Tribunal de Justicia de la Unión Europa ... sobre la ley de amnistía. «Dice con toda claridad que la ley es conforme al derecho europeo», señala Bolaños, que se ha felicitado porque, en su opinión, la resolución del abogado coincide con el criterio del Gobierno. «El Tribunal Constitucional español ya avaló la ley y ahora llega este aval desde Europa. Hemos afirmado durante mucho tiempo que la ley amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón», ha resaltado. «Es una victoria rotunda», ha certificado.

A juicio del ministro, el abogado de la UE «desmiente por completo esa falsedad tantas veces repetida de la autoamnistía». «Ha dejado claro que no afecta a intereses financieros de la Unión y que la revisión del terrorismo es conforme al derecho europeo», ha apuntado el ministro, que espera ahora que el Tribunal de Justicia de la UE ratifique, como hace en casi todas las ocasiones, el informe del abogado.

Desde un punto de vista político, Bolaños considera que la ley de amnistía «ya ha cumplido su objetivo». «Ya existe normalización política, social e institucional en Cataluña. Ya está garantizada la convivencia en Cataluña y por tanto, el objetivo político de esa ley ya está funcionando», ha afirmado el ministro, que cree que la decisión del abogado general «es un paso más en la aplicación de la aministía a todos los líderes 'procés».

«Más de 350 personas ya se han beneficiado de la ley de amnistía, pero también se tiene que aplicar a todos los líderes del 'procés', en particular, a sus líderes más significados», ha subrayado, en referencia al líder de Junts, Carles Puigdemont.