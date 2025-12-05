Absuelto un influyente imán al que la Policía acusó de instigar una matanza en Mallorca

El imán Tariq Chadliuoi fue detenido en Birmingham (Reino Unido) el 28 de junio de 2017 acusado de ser el cerebro de una célula yihadista ... implantada en Baleares. El Ministerio del Interior anunció la operación a bombo y platillo como un golpe al Estado Islámico (DAESH) en España con ramificaciones en otros países. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo envió a prisión junto a otras cinco personas, uno de los cuales -según la nota policial de aquel día- habría manifestado su intención de convertirse en mártir con una matanza de viandantes en la plaza mayor de Inca.

También les atribuyeron adoctrinamiento y captación yihadista por la publicación de un vídeo de ficción en redes sociales y por el material audiovisual que poseían en sus dispositivos electrónicos intervenidos tras la mediática operación policial internacional. Además de Birmingham hubo otro arrestado en Dortmund (Alemania).

Pero meses después de estar en prisión preventiva, y pese a que la Fiscalía llevó el peso acusatorio, el tribunal corrigió la decisión de Pedraz y dejó en libertad provisional al imán tras desacreditar la investigación de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Han tenido que pasar seis años de aquello y un auto de procesamiento en 2023 para que la Sala que juzgó a la célula haya sentenciado ahora lo que era un secreto a luces: que la causa aparece sustentada en indicios «de relevancia cuestionable».

Tariq Chadlioui no es un líder espiritual cualquiera. Cuando fue detenido en Reino Unido en cumplimiento de una euroorden la noticia tuvo un impacto internacional. Entonces, era muy activo en las redes sociales y solo en Facebook contaba con 30.000 seguidores, pero en la actualidad ya supera los 130.000. También gestiona un canal de Youtube cargado de contenido religioso, discursos y prédicas.

Los tres magistrados que han absuelto al imán y a sus subordinados, a quienes la Fiscalía pedía entre cinco y ocho años de cárcel, consideran probado que varios de ellos grabaron un vídeo de ficción con tres capítulos que subieron a las redes sociales. Un trabajo audiovisual que, según la acusación, tenía como objetivo convencer a los musulmanes más proclives a los postulados yihadistas para unirse a las filas del DAESH en Siria o bien para cometer atentados en países occidentales.

Material audiovisual

Pero la Sala rebate ahora que el visionado del vídeo 'Toufiq se fue a Siria' no permite alcanzar tal conclusión. Apunta que no es posible afirmar que la finalidad sea adoctrinar, esto es, inculcar la idea de que hay que unirse a las filas del DAESH, sino que «debe primar el deber de los hijos hacia sus padres. La serie de tres vídeos no es un instrumento idóneo para el adoctrinamiento terrorista», zanja la resolución.

En relación con el material audiovisual de carácter yihadista intervenido en los dispositivos electrónicos, la sentencia señala que si bien objetivamente podría colmar el tipo penal falta el elemento subjetivo, esto es, la prueba de que el acceso a dicho material y su almacenamiento tenían como finalidad capacitarse para cometer un delito terrorista.

Del mismo modo, el tribunal de la sección tercera, presidido por María Riera, explica que si bien el contenido de los vídeos sugiere que son seguidores de la línea más radical del Islam y simpatizan con la lucha de los muyahidines en Siria, sin embargo no aclara «el seguimiento de una versión extrema del Islam e, incluso, la admiración o simpatía por una organización terrorista no integra el delito de autoadoctrinamiento terrorista, penado con hasta tres años de cárcel a quien se forme pasivamente para cometer actos violentos.