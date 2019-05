Arrimadas advierte en su despedida del Parlament que «el 'procés' seguirá haciendo daño»

Junqueras: «No nos rendiremos aunque nos encarcelen»

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se ha despedido este jueves también del Parlament y ha afirmado que cierra una etapa convencido de que no se rendirá: «La cierro sabiendo que no pararemos ni nos rendiremos aunque nos amenacen o encarcelen. Si alguien creía que renunciaríamos es que no nos conocen».

Lo ha dicho en una carta escrita desde la prisión que ha leído el diputado de ERC Gerard Gómez del Moral en el turno de palabra que se ha abierto en el pleno para los diputados que abandonan la Cámara catalana para irse al Congreso de los Diputados después de ser escogidos en las elecciones generales del 28 de abril.

Junqueras ha asegurado que se va del Parlament «triste y esperanzado a la vez», porque está convencido de que conseguirán la independencia de Cataluña, pero le entristece abandonar la Cámara.

Ha destacado que se va al Congreso porque quiere «seguir defendiendo la democracia y la libertad en todas partes», y ha confiado en que volverá al Parlament porque está convencido de que ganará el proyecto independentista.