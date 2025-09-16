El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Un caballo recibe una cornada cuando intentaba reconducir a 'Saltavallas'
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, antes de declarar ante el juez del Supremo a finales de junio. EFE

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Rechaza la excarcelación del exdirigente socialista porque aún tiene capacidad para «alterar y ocultar pruebas y condicionar a testigos o investigados en un procedimiento de gran complejidad»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:36

Dos meses y medio después de entrar en prisión preventiva, la Fiscalía Anticorrupción considera que el riesgo de destruir o manipular pruebas por parte de ... Santos Cerdán se mantiene inalterable, por lo que no se dan las condiciones para excarcelarlo. Así se ha pronunciado el departamento dirigido por Alejandro Luzón contra la petición de la defensa de cambiar su situación personal, dado que no se ha hallado un enriquecimiento patrimonial de origen ilícito en las cuentas del que fuera secretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  7. 7

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas

Anticorrupción reitera el «papel director» de Cerdán pese a no hallarse aún las mordidas