Santiago Abascal, a su llegada este domingo para presenciar en la calle el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional. EFE

Abascal marca perfil frente al bipartidismo con su plante al Rey este 12-O

El líder de Vox avanza que esta postura de no compartir espacio con el Gobierno se mantendrá en el tiempo, salvo en «foros parlamentarios, como el Congreso»

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:43

Santiago Abascal ha cumplido la amenaza de plantar al Rey en el desfile del 12-O y ha seguido la parada militar «desde la calle» y ... no ha acudido a la posterior recepción real que tradicionalmente se celbra en el Palacio Real. Su objetivo, mantiene, es evitar «blanquear al Gobierno corrupto», pero al mismo tiempo se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada marcando perfil propio frente a Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo, que sí estaban en la tribuna de autoridades. Especialmente en un momento en el que las encuentas recortan la distancia entre PP y Vox.

