El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El líder de Vox, Santiago Abascal. E. P.

Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

El líder de Vox alerta de que «estamos ante la amenaza real de una ideología extremista» | El Gobierno insta al Ayuntamiento a dar marcha atrás y se abre a llevar el caso a la Fiscalía

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:43

Para el líder de Vox, Santiago Abascal, el islamismo es una «ideología extremista» que «trae consigo sus propias leyes y que son incompatibles con nuestra ... cultura». Un argumento que utilizó este viernes para defender la medida adoptada por el Ayuntamiento de Jumilla de vetar el uso de instalaciones deportivas para la celebración de rituales religiosos islámicos como la Fiesta del Cordero o el Fin del Ramadán. «Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfraza a veces como religión», escribió en sus redes sociales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Retienen a un menor en la piscina de Canterac por tocar el culo a una niña
  2. 2

    La presencia de controladores de acceso rebaja los conflictos en las piscinas
  3. 3

    El detenido por agredir a policías al identificar a su novia: «Vais a quitarme a mi vida, vuelven los demonios»
  4. 4

    Detenido en Segovia por intento de homicidio tras una brutal paliza en San Lorenzo
  5. 5 Detenidos por robar y realizar tocamientos a una persona sin hogar en un cajero de Valladolid
  6. 6

    Ensayos clínicos adelantan fármacos de vanguardia a pacientes del Río Hortega con elevado riesgo cardiovascular
  7. 7

    El profesor que enseñó a amar la literatura
  8. 8 El conductor que atropelló mortalmente a una mujer que sacaba bultos de su maletero iba ebrio y drogado
  9. 9

    Muere a los 97 años Julio García Villalón, primer decano elegido de la Facultad de Económicas
  10. 10

    «Nos prohíben el campo de fútbol para dos fiestas musulmanas al año; no tiene sentido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»

Abascal defiende el veto en Jumilla: «Hay que proteger a los españoles»