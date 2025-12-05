El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mahmoud Abás y Pedro Sánchez durante un encuentro en Ramala. EFE

Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina

Se trata de la segunda visita del presidente del Estado palestino, la primera después del alto el fuego pactado el 10 de octubre

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:42

Comenta

El presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abás, visitará Madrid el próximo 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será ... un viaje oficial en el que mantendrá sendos encuentros con Felipe VI y con el presidente dle Gobierno, Pedro Sánchez, como ha informado este viernes Moncloa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid en una operación antidroga
  2. 2

    Muere la trabajadora de un bazar de la calle Labradores
  3. 3

    Tensión familiar en la Audiencia de Valladolid para saber quién esquilmó la cuenta de la abuela
  4. 4

    Uno de los cómplices del jefe de Estupefacientes detenido fue el rehén de El Chiqui en el doble crimen de Santovenia
  5. 5 El rincón de las tortillas originales que se encuentra en el centro de Valladolid
  6. 6 Cambios en la tarjeta Buscyl para menores de 15 años
  7. 7 Asuntos Internos encuentra pruebas «fehacientes» y «abundantes» indicios contra el jefe de Estupefacientes detenido
  8. 8 Multitudinario adiós a José Luis Cienfuegos, la mirada «curiosa, valiente y abierta» que es ya historia del cine
  9. 9

    Un cambio del PGOU por sentencia desatasca al menos 400 pisos entre la antigua azucarera y Findus
  10. 10 La Junta pagará en enero a sus empleados los atrasos de 2025 y una subida salarial del 4%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina

Abás y Sánchez se reunirán el miércoles en Madrid para reforzar el «apoyo» de España a Palestina