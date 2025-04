Estos son los coches con más posibilidades de historiales limpios

A. Noguerol Martes, 22 de abril 2025, 13:20 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

Los vehículos de las marcas japonesas Lexus (88,6%), Toyota (84,8%) y Mazda (83,9%) son los que tienen más posibilidades de tener un historial limpio, es decir, no han tenido un accidente, no tienen el kilometraje alterado, no se han usado como taxi, no ha sido robado o no tiene restricciones financieras.

Según el último estudio de la plataforma de informes sobre historiales de vehículos carVertical en España, los vehículos de estas tres marcas tienden a tener historiales puros porque suelen tener «propietarios que priorizan el mantenimiento y la longevidad, más que las modificaciones de alto rendimiento o la conducción agresiva».

Entre todos los vehículos comprobados los modelos BMW obtuvieron los peores resultados: solo el 8,9% tenía un historial limpio. Le siguen en la lista Porsche (20,5%) y Ford (51%).

Por otro lado, los coches de gama alta tenían muchas menos probabilidades de tener un historial limpio, lo que significa que los aficionados a estas marcas deberían ser especialmente cuidadosos a la hora de comprar un modelo usado.

«Dado que estos vehículos son más costosos, los vendedores deshonestos tienen más probabilidades de falsificar su kilometraje u ocultar defectos», ha declarado el experto en el mercado automovilístico y responsable de comunicación de carVertical, Matas Buzelis.

Finalmente recomienda que antes de comprar un coche sea de alta gama, o de cualquier especificación, es necesario «asegurarse del historial del vehículo, realizar una prueba de conducción y, por último, llevarlo a inspeccionar a un servicio autorizado».