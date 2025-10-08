El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Regresa la Bestia: Cupra lanza una edición limitada del Formentor VZ5

A. Noguerol

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:05

El CUPRA Formentor VZ5, el crossover SUV de altas prestaciones, vuelve al mercado en una edición limitada de solo 4.000 unidades a nivel mundial. El modelo mantiene su icónico motor TSI de cinco cilindros y 390 CV, reforzando su diseño con elementos de competición para los amantes de la conducción más emocional.

La marca española ha anunciado el regreso de la versión más deportiva de su crossover Formentor, un modelo considerado la máxima expresión de la deportividad en un vehículo de combustión de la marca, que vuelve al mercado marcando un nuevo capítulo para el rendimiento y el diseño de la firma española.

El corazón del nuevo Formentor VZ5 es su motor TSI de cinco cilindros y 2.5 litros, que entrega 390 CV (287 kW) y un par máximo de 480 Nm. Este propulsor, conocido por su característico rugido, ha sido recalibrado para ofrecer una experiencia de conducción emocionante.

La potencia se gestiona a través de la transmisión DSG de doble embrague y siete velocidades y se distribuye con precisión gracias a la tracción total de CUPRA y al avanzado sistema torque splitter de reparto selectivo de par, que garantiza una estabilidad superior en las curvas a alta velocidad.

Esta nueva edición limitada se distingue por sus elementos de diseño exterior atrevidos. Entre ellos, destacan los pasos de rueda ensanchados, que le confieren una mayor presencia, un paragolpes delantero distintivo con un splitter frontal que lleva el logotipo VZ5 grabado, y unas cuatro salidas de escape en disposición diagonal con detalles en el icónico color Copper.

La estética prestacional se completa con unas exclusivas llantas de aleación de 20 pulgadas en color Copper, que lucen el diseño emblemático VZ5. En el interior, la deportividad se mantiene con la iluminación ambiental, los detalles con el anagrama de CUPRA y los asientos CUPBucket que elevan la sensación de sofisticación y digitalización.

El nuevo CUPRA Formentor VZ5 entrará en producción en el primer trimestre de 2026 y, por primera vez, estará disponible para mercados con volante a la derecha, abriendo sus puertas a entusiastas en lugares como el Reino Unido.

