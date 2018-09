Majo sobre la Enredadera: «Nunca he sido objeto de manipulación, pero estaba ahí; lo sabíamos todos» Juan Martínez Majo, en los encuentros de leonoticias. / S. Santos El presidente del PP analiza con leonoticias la situación política tras el 'tsunami' de la trama de corrupción y advierte que hoy por hoy no hay candidaturas en ninguna de los grandes municipios, que serán designados por Génova tras analizar caso por caso A. CUBILLAS | J. CALVO León Miércoles, 19 septiembre 2018, 15:01

Juan Martínez Majo, presidente del PP de León, analiza con leonoticias, la situación actual del partido tras el 'tsunami' de la Operación Enredadera que ha movido las fichas del tablero político.

A diez meses de las elecciones, la sombra de la trama planea sobre el PP leonés. Y en su puzle aún faltan piezas. León, Ponferrada, San Andrés, Villaquilambre, Astorga o Bembibre aún siguen sin nombre propio y la decisión, en última instancia, la tendrá Génova y el partido regional.

En cualquier caso, Majo entiende que el PP revalidará su mayoría, pese a las dificultades que subyacen tras la Enredadera ante la que ni muestra sorpresa ni decepción. Asegura que la influencia política de José Luis Ulibarri era un secreto a voces aunque se muestra contundente al advertir que nunca ha sido objeto de manipulación.

Y primando León sobre los intereses personales y particulares, Majo asegura tener fuerza e ilusión para seguir en el ruedo político.

-Los primeros días de diciembre deberán conocerse las candidaturas. ¿Estará en disposición el PP de León?

En esa fecha estaremos en condiciones de plantear candidatos teniendo en cuenta que los municipios de más de 50.000 habitantes los elegí la nacional a propuesta de la regional y provincial, según estatuto del partido.

-¿En su cabeza están todas las piezas encajadas?

No están encajadas porque depende de varias circunstancias: decisiones personales, temas judiciales y por otra parte de la decisión del partido, que se compone de tres partes: provincial, regional y nacional.

-León, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo o Villaquilambre, ¿En todos hay un interrogante?

Y súmale Astorga y Bembibre. Tenemos municipios de más de 5.000 habitantes, concretamente once con cierta relevancia. En este momento yo te puedo decir no hay candidato en ningún de ellos.

-Los candidatos serán fruto de debate o de una reflexión interna

Posiblemente de más cosas además hay que tener en cuenta las decisiones personales, algunos deberán tomar la decisión personal de dar el paso o no en función de otras circunstancias

-Sin embargo, algunos miembros del PP, como Manuel García anunciaba en el pleno el que prosperó la moción de censura contra su persona su firme intención de presentarse a la reelección

Me acabo de enterar pero repito que va a depender de la decisión del partido y, en este caso, va a tener una esfera superior a la provincial, que planteará las situaciones que existen y ofrecerá un análisis de cómo está cada municipio y los posibles candidatos. A partir de ahí, se tomarán decisiones. No quiero eludir responsabilidades pero esto afecta a las ejecutivas autonómicas y nacionales.

-Tras la expulsión del candidato de Cuadros, el PP perdió la Alcaldía. ¿Teme que ocurra lo mismos en los Ayuntamientos en los que el PP se ha visto salpicada por la Enredadera?

Sinceramente creo que no porque los ciudadanos y, así lo espero, saben distinguir que el PP es unas siglas por encima de las personas, donde circunstancias no son las que se uno pretende en ocasiones. Además, los ciudadanos saben que el PP donde gobierna responde y creo que está demostrado. En este momento se puede perder o ganar, creo que todos los partidos en León tenemos problemas, no estamos ninguno para hablar de florituras y cosas magnificas y sí para asumir nuestras propias responsabilidades.

Los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, tenemos obligación o el deber moral de presentar candidatura en todos municipios de la provincia e, incluso, intentar llegar también a las juntas vecinales aunque sea complicado, seguramente más que otras veces. Una de las derivas de este proceso que subyace y todos tenemos en mente –en referencia a la Operación Enredadera- es que personas que tienen una valía importante -liberales, empresarios, autónomos o funcionarios- no quieren dar el paso a la política porque es casi una profesión de alto riesgo.

-En esa profesión de alto riesgo, hoy en un marco complicado como es la Operación Enredadera, ¿Hay algunas cuestiones o personas que le han decepcionado? ¿Qué sensación ha tenido el presidente del PP de León?

He tenido varias sensaciones. Aunque era lo esperado. Eso estaba ahí, lo sabemos todos y hay que diferenciar empresarios y medios de comunicación por las posibles presiones que se pueden ejercer o se ejercen en las personas. Pero al margen de todo esto, creo que este asunto ha ido a una deriva complicada, tras salir a la luz conversaciones que tampoco son trascendentes ni de una manera ni de otra. Pero decepcionado con personas, no, sinceramente no. Todo lo que hay no me ha sorprendido.

-Si existían esas presiones por parte del propietario de los medios de comunicación –José Luis Ulibarri-, ¿Por qué nadie dio el paso y esperó a que la Justicia interviniese?

Como se plasma eso legalmente Todos sabemos que hay en este país. Dice un refrán, quién hizo la ley hizo la trama. Ojala no sea así, pero las argucias serian de otro tipo. ¿Por qué nadie ha dado un paso? Yo no tuve que dar ese paso, y tal vez sea una cuestión de imagen. A veces los medios nos tratáis mejor o peor o creemos que nos tratáis mejor o peor. Yo sé cómo salir en algún medio, no voy a decir cuál aunque quizá algún día lo digo, en una foto a color, sin arrugas y con los ojos azules.

Pero no estamos para eso. Los políticos debemos responsabilizarnos de la administración que estamos gestionando, que debe estar por encima de intereses personales y particulares. El deber no es lo que alguno le gustaría. A veces los políticos tenemos que tomar decisiones difíciles de entender y muy difíciles para asimilar incluso para los que las tenemos que tomar, pero si somos responsables tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.

-En las conversaciones que aparecen en el sumario de la Enredadera de Antonio Silván, como alcalde de León, y Juan Carlos Suárez-Quiñones, como consejero de Fomento, cuando las ha leído, ¿qué poso le han dejado?

Primero he de decir que no me he leído el sumario solo lo que han publicado los medios de comunicación. Pero creo que habría que ponerlas en su justa medida. Ambos han dado explicaciones, pueden gustar o no, pero las explicaciones son correctas y el resto es el aspecto subjetivo y las valoraciones que se puedan hacer respecto a esas palabras. Pero repito, hay que enmarcarlas en un contexto.

-Por tanto defiende que no deben asumir responsabilidades políticas

La primera responsabilidad política es la personal y, en segundo lugar, habrá que analizar cada una. No las he visto pero habría que verlas dentro de un contexto. Jurídicamente creo que no hay trasfondo importante, pero sí socialmente.

-Juan Martínez Majo también salía en las conversaciones de los principales cabecillas del entramado bajo el chascarrillo de 'Juanito Valderrama'

Con la persona que lo dice tenía una relación cordial y me ha sorprendido el apelativo porque no me pega mucho. Tengo una hija que con dos años ya me decía en los cumples que no cantase. Pero no me ha sorprendido.

-¿Se ha sentido objeto o intento de manipulación?

Directamente no, a mí personalmente no. Pero si se ve en el ambiente, si se conoce, pero a mí directamente no

-¿Hay herramientas para erradicar ese ambiente de corrupción?

¿Qué cómo se podría cambiar? De verdad que estaría encantado si alguien fuese capaz de legislar una ley que prohibiese que el propietario de un medio de comunicación tuviese otra empresa que contrate con la administración pública. Pero por experiencia...