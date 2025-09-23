El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Felipe VI en su encuentro con el cuerpo diplomático español. Efe

Felipe VI frente a la Asamblea de la ONU: «Estamos ante un momento crucial que no admite vacilaciones»

El Rey intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º aniversario, se reunió ayer con el cuerpo diplomático español

Mercedes Gallego

Nueva York

Martes, 23 de septiembre 2025, 07:01

Frente a la zozobra internacional que ha dejado la abdicación de EEUU en el respaldo a las grandes instituciones, el rey Felipe VI se ha ... propuesto defender frente al mundo el multilateralismo como único camino para afrontar los grandes desafíos globales. El monarca, que intervendrá este miércoles ante el pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas con motivo de su 80º periodo de sesiones, aprovechó ayer lunes su encuentro con el cuerpo diplomático español en Nueva York para subrayar que «honrar la promesa de la ONU no es mirar atrás, sino actuar».

