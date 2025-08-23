El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vigdís Finnbogadöttir
Perfil

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Una serie de televisión aborda la vida de la pionera en llegar a la jefatura de un Estado por la vía democrática

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

Sábado, 23 de agosto 2025, 18:05

Björk, la tecnología aplicada a la energía geotérmica y la expresidenta Vigdís Finnbogadöttir son las grandes aportaciones de Islandia al mundo. Sí, también descubrieron América ... cinco siglos antes que Cristóbal Colón, pero fue una estancia temporal y tan discreta como corresponde a este pueblo pequeño y remoto. Quizás la cantante sea la figura más famosa, pero eso cambiará rápidamente porque el mundo acaba de enterarse de la singular vida de la primera presidenta elegida democráticamente en el planeta. Una serie local, distribuida por Filmin, la ha dado a conocer.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere en Valladolid un irundarra cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  2. 2

    Herido grave tras recibir dos cornadas en la primera suelta de toros en la calle en las fiestas de Serrada
  3. 3

    Cinco disparos al aire en Segovia: el precedente del tiroteo mortal en Ávila
  4. 4 El lío con la tarjeta gratuita del bus en Castilla y León: por qué no llega y qué pasa si no la tengo
  5. 5

    Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan
  6. 6

    Apuñalan a un comerciante en una tienda en el centro de Segovia
  7. 7 Muere un corredor de 17 años en una caída masiva en la Vuelta Ciclista Junior Ribera del Duero
  8. 8

    Triunfo agónico de un Pucela más de barro que brillante
  9. 9 Detenidos tres jóvenes por asaltar a ancianos a punta de cuchillo y robarles los bolsos
  10. 10 Listado de todos los pueblos de Castilla y León afectados por los incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta

Vigdís Finnbogadöttir, la primera presidenta