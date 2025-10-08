El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álvaro Noboa, presidente de Ecuador, baja de su vehículo blindado tiroteado AFP

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

T. Nieva

Miércoles, 8 de octubre 2025, 01:10

Comenta

La caravana de vehículos que trasladaba al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ayer en la provincia sureña de Cañar fue atacada con armas de fuego ... y piedras, sin que el mandatario del país sudamericano resultara herido. «Aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas» en el coche del presidente, aseguró la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La Policía detuvo a cinco personas, que serán denunciadas por terrorismo e intento de asesinato, según afirmaron fuentes del Ejecutivo ecuatoriano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallado inconsciente un joven en una de las principales calles de Valladolid
  2. 2

    Detenido por encerrar en su casa a su hijo de 8 años durante cinco horas y media
  3. 3

    ¿Qué supone la liquidación de Valladolid Alta Velocidad? Una deuda sin pasos y sin nueva estación de buses
  4. 4 Renault planea despedir a 3.000 trabajadores en varias áreas para reducir costes fijos
  5. 5 Luto en la ULE por la muerte de la universitaria Arancha Barrientos
  6. 6 Multado un joven por tirar al suelo cáscaras de pipas y cacahuetes junto a la Antigua
  7. 7

    Una manada de caballos invade la autovía A-1 y provoca dos aparatosos accidentes
  8. 8 Hallan 22 plantas de marihuana de gran tamaño en una finca de Tudela de Duero
  9. 9

    El palacio vallisoletano del tesorero de Isabel la Católica
  10. 10 La caída «a plomo» del forjado de un edificio en obras en Madrid deja, al menos, dos muertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo

El presidente de Ecuador sale ileso de un ataque a tiros y con piedras contra su vehículo