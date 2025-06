Taylor Swift y Travis Kelce protagonizan su primer posado oficial

El Norte Jueves, 26 de junio 2025, 13:01 Comenta Compartir

Taylor Swift se ha convertido en la cantante de pop más importante del panorama musical, por lo que cada movimiento que realiza es observado con lupa y, sobre todo, si hace referencia a su vida sentimental. Precisamente con este ámbito tiene que ver la última aparición de la artista. La estadounidense ha protagonizado su primer posado oficial con su pareja, Travis Kelce, el famoso jugador de fútbol americano.

Mucho se había hablado de cuando se produciría esa instantánea tan deseada. Algunos apostaban por la alfombra roja de los Grammy o en los premios MTV, pero nada más lejos de la realidad. El primer posado oficial de Taylor Swift y Travis Kelce se ha producido en la en la 'Tight End University', el campamento fundado por el deportista para jugadores de fútbol americano.

En el acto no han faltado las sopresas y una de ellas ha sido el concierto benéfico que contaba con el cantante de country, Kane Brown, como artista principal. Sin embargo, Taylor no se ha podido resistir y se ha lanzado directa al escenario para interpretar una de sus canciones más conocidas, 'Shake it Off' en versión acústica. Esta fugaz aparición es la primera actuación en un escenario de la cantante desde que terminó su exitosa gira 'The Eras Tour' el pasado mes de diciembre.

