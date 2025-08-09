Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

Juega con El Norte

Juega con El Norte

Juega con El Norte

Víctor Vela Valladolid Sábado, 9 de agosto 2025, 12:59 Comenta Compartir

A veces el DNI y la partida de nacimiento nos regala sorpresas y hay personas que, de reprente, descubrimos que nacieron en Valladolid... o que no son en realidad de aquí. A continuación, proponemos varios nombres y la pregunta es muy sencilla, ¿nacieron en Valladolid?



















1 de 10 José María Aznar Expresidente del Gobierno Si El expresidente José María Aznar nació en Madrid, el 25 de febrero de 1953. No El expresidente José María Aznar nació en Madrid, el 25 de febrero de 1953. 2 de 10 José Luis Rodríguez Zapatero Expresidente del Gobierno Sí El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960. No El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero nació en Valladolid el 4 de agosto de 1960. 3 de 10 Jesús Julio Carnero Alcalde de Valladolid Sí Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, nació en la ciudad zamorana de Aspariegos, el 5 de marzo de 1964. No Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, nació en la ciudad zamorana de Aspariegos, el 5 de marzo de 1964. 4 de 10 Sergio Bezos Colaborador de 'La revuelta' Sí Sergio Bezos nació en Valladolid el 2 de mayo de 1990. No Sergio Bezos nació en Valladolid el 2 de mayo de 1990. 5 de 10 José Zorrilla Escritor Sí José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. No José Zorrilla nació en Valladolid el 21 de febrero de 1817. 6 de 10 Ana Otero Actriz Sí La actriz Ana Otero nació en San Sebastián, el 13 de mayo de 1970, pero es vallisoletana de adopción, donde estudió Arte Dramático No La actriz Ana Otero nació en San Sebastián, el 13 de mayo de 1970, pero es vallisoletana de adopción, donde estudió Arte Dramático 7 de 10 Ana Garcés Actriz Sí La actriz Ana Garcés nació en Valladolid el 9 de mayo de 2000 No La actriz Ana Garcés nació en Valladolid el 9 de mayo de 2000 8 de 10 Francisco Umbral Escritor Sí Franscisco Umbral nació en Madrid el 11 de mayo de 1932. No Franscisco Umbral nació en Madrid el 11 de mayo de 1932. 9 de 10 José Luis Pérez Caminero Exfutbolista Sí José Luis Pérez Caminero nació el 8 de noviembre de 1967 No José Luis Pérez Caminero nació el 8 de noviembre de 1967 10 de 10 Marta Carazo Presentadora del Telediario Si Marta Carazo nació en Madrid en 1973. No Marta Carazo nació en Madrid en 1973. Compartir mi resultado Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid? WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Bluesky

Threads https://www.elnortedecastilla.es/juega-con-el-norte/vallisoletanos-pura-cepa-sabes-siguientes-personas-nacieron-20250809125904-nt.html Copiar Enlace copiado

Temas

Famosos

Test