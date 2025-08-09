El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juega con El Norte

Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

El juego de esta semana te invita a descubrir si los siguientes famosos llegaron al mundo en la ciudad y su provincia

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:59

A veces el DNI y la partida de nacimiento nos regala sorpresas y hay personas que, de reprente, descubrimos que nacieron en Valladolid... o que no son en realidad de aquí. A continuación, proponemos varios nombres y la pregunta es muy sencilla, ¿nacieron en Valladolid?

1 de 10

José María Aznar

Expresidente del Gobierno

José María Aznar

2 de 10

José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno

José Luis Rodríguez Zapatero

3 de 10

Jesús Julio Carnero

Alcalde de Valladolid

Jesús Julio Carnero

4 de 10

Sergio Bezos

Colaborador de 'La revuelta'

Sergio Bezos

5 de 10

José Zorrilla

Escritor

José Zorrilla

6 de 10

Ana Otero

Actriz

Ana Otero

7 de 10

Ana Garcés

Actriz

Ana Garcés

8 de 10

Francisco Umbral

Escritor

Francisco Umbral

9 de 10

José Luis Pérez Caminero

Exfutbolista

José Luis Pérez Caminero

10 de 10

Marta Carazo

Presentadora del Telediario

Marta Carazo

elnortedecastilla Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?

Vallisoletanos de pura cepa: ¿Sabes si las siguientes personas nacieron en Valladolid?