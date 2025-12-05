Tamara Falcó e Íñigo Onieva amplían la familia La socialité ha compartido la feliz noticia con sus seguidores a través de sus redes sociales: «¡Bienvenida a la familia Nala!»

Tamara Falcó escribía en su perfil de Instagram: «Bienvenida a la familia, Nala!!», anunciando que, junto a su marido Íñigo Onieva, han decidido adoptar una cachorra. «Buscaba una familia y no estaba previsto que se quedara con nosotros, pero al final fue imposible dejarla ir», finalizó.

La publicación estuvo acompañada de un carrusel de fotografías que rápidamente conquistó las redes sociales. «Oooohhhhhh! Que preciosidad!!», comentó Rosa Tous, mientras que Raquel Álvarez Díaz bromeó: «Entra en mi bolso y lo sabes️».

La maternidad

La noticia llega tras conocerse que la socialite hizo un parón de su proyecto maternidad el pasado junio, tras intentar varios métodos, ya que se encuentraba «saturada» y el proceso la estaba «afectando».

Falcó se casó en 2023 con Iñigo Onieva y nunca ha ocultado su deseo por ser madre. Incluso, anteriormente ya había hablado sobre los tratamientos a los que ha recurrido en los últimos años, como la naprotecnología, que se basa en el seguimiento del ciclo menstrual, el estudio del moco cervical y la integración de la salud general, la nutrición y, si es necesario, cirugías específicas para restaurar la fertilidad natural de la pareja.