Sydney Sweeney cancela su boda con Jonathan Davino por «estrés»

El Norte Viernes, 28 de marzo 2025, 18:55 Comenta Compartir

La actriz Sydney Sweeney ha cancelado su boda con su prometido, Jonathan Davino, escasas semanas antes de su celebración, debido a «problemas irreconciliables» en su relación, tal y como ha señalado una fuente cercana a la protagonista de 'Cualquiera menos tú'.

Por el momento, ni la intérprete de 27 años ni el productor, 14 años mayor que ella, se han pronunciado al respecto, pero medios internacionales como 'Us Weekly' han afirmado que los planes de boda «se han detenido» indefinidamente. Fue en 2018 cuando se conoció que ambos habían comenzado un romance, comprometiéndose cuatro años después. «Las cosas no van muy bien ahora mismo, pero aún no se dan por vencidos. Están trabajando en su relación, pero han cancelado la boda por ahora», ha confirmado una persona del entorno de Sweeney al citado medio.

«Se suponía que se casarían esta primavera, pero ahora la boda no se celebrará y no han vuelto a hablar del tema», ha añadido, desvelando también los motivos por los que la actriz ha decidido dar marcha atrás en su relación. «Sydney quería cancelarlo todo y no soportaba el estrés».

«Muchos de sus problemas se deben a que Sydney está muy ocupada con sus compromisos laborales. No tiene mucho tiempo libre, y eso genera tensión en su relación. Sydney está muy centrada en su carrera, y Jonathan desearía que pudieran pasar más tiempo de calidad juntos», ha continuado.

Que la intérprete de 'Euphoria' haya prestado «plena atención» a sus últimos proyectos en la industria habría motivado su distanciamiento con Davino. «Siempre hay tensión entre ellos cuando ella promociona una película, porque tiene que dedicarse por completo al proyecto, y la gente siempre especula sobre su relación y la cercanía de Sydney con sus coprotagonistas. Es una dinámica complicada para Jonathan», ha apuntado.

Cabe destacar que la joven protagonizó la película 'Cualquiera menos tú' con Glen Powell, y su complicidad tras las cámaras desataron los rumores sobre un posible noviazgo entre ambos, especulaciones que ambos negaron rotundamente.