'Supervivientes', punto de reencuentro para Anita y Montoya con Gabriella

'Supervivientes' ha vuelto a vivir un nuevo culebrón entorno a la historia de Anita, Montoya y Manuel, con la llegada a Honduras de Gabriella. Todo ello, en una gala dominical que también estuvo marcada por el Puente de la concordia entre Carmen Alcayde y Makoke, y por los emotivos mensajes de los hijos de las concursantes por el Día de la Madre.

Con Álex, Joshua, Makoke y Manuel como nominados, la atención se centró sobre el último de ellos por su doble sorpresa familiar: por un lado su hermana Gloria, dispuesta a confesarle todo lo sucedido con su pareja estos meses en España. Y por otro Gabriella, que lejos de poder dar explicaciones, tuvo que conformarse con encontrarse con Anita y Montoya.

Manuel y su hermana

La primera visitar fue la de la hermana de Manuel que se presentó en la playa con tres pergaminos, cada uno de ellos con un mensaje importante. Sandra Barneda les fue guiando desde el plató, pidiendo al ex de La isla de las tentaciones que leyera en voz alta el contenido de cada carta. La primera de ellas anticipaba «un mensaje que destrozaría» a Manuel. Y fue ahí cuando Gloria se lanzó a contarle: «Salieron cosas de que [Gabriella] estaba liada con otra gente y tuve una discusión con ella. Ella me dice que no, y los vídeos que salen están distorsionados. Cuando vuelvas a España tú lo verás». «Tú eres mi hermana y yo me fío de ti», le dijo él.

La segunda carta llevaba la misma información, centrándose por completo en la supuesta infidelidad de Gabriella. «Yo estaba superilusionado con ella, he llegado a sentir algo diferente, y tendremos que hablar. Si ha hecho algo me dolería mucho», reaccionó Manuel. El tercer pergamino, por su parte, aludía al enfrentamiento entre su todavía novia y su hermana.

Gabriella con Anita y Montoya

En paralelo, en otra de las playas de los Cayos Cochinos tuvo lugar el encuentro de la protagonista, Gabriella, con los otros vértices de este polígono amoroso: Anita y Montoya. Y para ello, el programa de Telecinco montó un restaurante en la arena en el que la expareja eran los comensales, y la novia de Manuel su camarera. Los tres se echaron en cara reproches del pasado en 'La isla de las tentaciones' y también actitudes del presente: «Ahora eres el perrito faldero de él, todo lo que te dice lo haces», dijo la invitada a Anita. «No voy a participar del circo que tú quieres, tú lo que quieres es esto», reaccionó Montoya.

Anita y Montoya dejaron claro que han dejado atrás todo lo que pasó en su anterior reality en Telecinco y que han sanado en Honduras. «Contra ella no hay nada y contra su novio tampoco. Si quieres que lo tenga, lo tenemos, pero no lo quiero tener», dijo la superviviente. «Esto está demasiado repetido, no voy a participar ya en esto», insitió el concursante.

Tras esto, el esperado reencuentro entre Gabriella y Manuel tendrá lugar el próximo martes en la gala de Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera. Anita y Montoya, por el momento, deberán guardar el secreto de que la extentadora está en Honduras.

Anita también fue protagonista este domingo por ser una de las madres del grupo de concursantes, junto a Makoke y Carmen Alcayde. Y por ello se llevó una sorpresa en forma de mensaje de su hijo desde España, ante lo que reaccionó emocionada. En primer lugar, Laura Madrueño entregó a la superviviente un dibujo hecho por su hijo Thiago. Pero el plato fuerte fue después, cuando la presentadora le mostró una felicitación en vídeo: «Qué grande está, te ama muchísimo mamá», exclamó, visiblemente emocionada.

Puente de la concordia

Por último, la gala de Supervivientes tuvo como momento clave el Puente de la concordia, donde Carmen Alcayde y Makoke dejaron atrás sus malos rollos. «Llevamos mucho tiempo en televisión y para mí va antes una compañera de trabajo que alguien que acabo de conocer aquí. Hay muchas cosas que sé de ti y no he dicho», dijo la ex de Kiko Matamoros. «Tu energía me venía bien hasta que me la clavaste», reprochó por su parte la presentadora de televisión, refiriéndose a una nominación que le dolió.

