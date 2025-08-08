Sheila Casas se toma unas vacaciones en su polémico verano La abogada y representante ha sido fotografiada junto a una amiga en el andén de una estación de tren

Sheila Casas, tras su inesperada ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, afronta una nueva etapa. La separación sorprendió tanto a sus seguidores como a quienes los veían unidos, dado que la relación había empezado pocos meses antes y no faltaron los rumores de boda e ilusionantes planes futuros. Sin embargo, ambos han reiterado que el final se produjo de forma cordial, sin terceras personas ni polémicas, fruto de un «desgaste» y las dificultades de retomar su vida juntos tras la larga estancia del jinete en 'Supervivientes 2025'.

En este contexto, la hermana de los actores Casas ha optado por tomarse unas vacaciones con sus amigas. Sheila Casas ha sido fotografiada en el andén de una estación de tren, sonriente y posando para una amiga que la acompañaba.

Durante estas semanas, Sheila ha compartido en redes sociales momentos de sus pequeñas escapadas junto a hermanos y amigas, apostando por la naturaleza, la familia y las actividades sencillas para recuperar la tranquilidad tras el fin de su mediática relación. Mientras tanto, Escassi disfruta de su tiempo en el sur rodeado de amigos.

