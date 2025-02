RTVE sancionada con un millón de euros por saltarse el contrato con Loterías

El Norte Lunes, 24 de febrero 2025, 18:44 Comenta Compartir

'La Revuelta' optó, en su día, por manejar el programa de Loterías a su antojo saltándose así el contrato cuatrienal que la cadena pública y la Lotería tenían, donde se recogía que esta emisión debía ser entre las 21:45 y las 22:30, según ha podido saber ABC.

Este contrato solo permitía el retraso de la Loterías en causas justificadas y extraordinarias, algo que a la cadena ha parecido no importarle ya que en más de una ocasión esta emisión se produjo a las 00.00 horas, según informan 'El confidencial' y 'El Mundo' y ha podido comprobar ABC.

Ante los incumplimientos, la Intervención general en Loterías del Estado comunicó a la corporación las situaciones producidas así como las penalizaciones que tendrían que acometer en la cadena pública, y que han sufrido finalmente. La broma le ha salido cara a RTVE por proteger a Broncano, y es que, según ha podido saber ABC, el expediente abierto por Loterías ascendía a 1,5 millones de euros que finalmente, tras las alegaciones, ha quedado en un millón de euros que la corporación ya ha abonado, tras incumplir su contrato con Loterías y Apuestas del Estado.

Oídos sordos

La cadena pública y Broncano decidieron saltarse en más de veinte ocasiones ese contrato. Aunque lo más grave ocurrió después, cuando la directora corporativa de RTVE, Marta Torralvo, que desde hace unos días forma parte de Renfe, comunicó la situación en el Comité de dirección presidido por la entonces presidenta interina Concepción Cascajosa en varias ocasiones. A pesar de ello, la presidenta no vio oportuno modificar nada de lo que estaban haciendo hasta ahora y autorizó el seguir retrasando la emisión del espacio de loterías para acumular los referidos incumplimientos. A este suceso se le suma el hecho de que la Corporación está financiada con dinero público. A este asunto responderá este martes el presidente de RTVE, José Pablo López, en la Comisión Mixta de control parlamentario en el Congreso.

RTVE había decidido no presentarse al actual concurso para emitir la Lotería, ya que esta emisión podría afectar a la audiencia de 'La Revuelta'. De modo que para blindar esta emisión y protegerla, la entonces presidenta de RTVE, Concepción Cascajosa, decidió no presentar a la corporación. Sin embargo, según fuentes internas de RTVE, tanto Hacienda como la Sepi mantuvieron unas conversaciones con la presidenta para animar a que la corporación entrara en el concurso. A cambio, en las nuevas condiciones, Loterías sería más flexible con el horario de emisión, de 21:30 a 0.00, de modo que la emisión no afectara a 'La Revuelta'.