Respuesta de Broncano a Melody: «No nos vamos a disculpar, la hemos respetado un montón»

David Broncano se enteraba el pasado lunes, de las quejas que Melody había transmitido en su rueda de prensa hacia las bromas que hicieron en La Revuelta por la cancelación de su entrevista.

El presentador confesó no haber visto imágenes, ni escuchado sus palabras, por lo que prometió informarse. Lo primero que hizo fue esperar a que El Hombre Mágico enviara a los niños a dormir, «porque esta es una conversación de adultos», y tras ello contestó a la artista:

«Ha dicho como que nos exigía disculpas para venir al programa. Respuesta rápida Melody: no nos vamos a disculpar en ningún momento porque, yo creo que la hemos respetado un montón», aseguraba tajantemente y comentándolo con Ricardo Castella y Grison.

Broncano explicó que, además de escuchar las palabras de la cantante, había recuperado el programa en el que ella no apareció: «Por si acaso, como a veces se nos calienta un poco la boca, anoche miré lo que dijimos y fue cuando me enfadé un poco más. Yo dije irónicamente lo de 'bajar la persiana' haciéndome cargo de que está en una situación difícil y se había ido a relajar. Supongo que se habrá visto metida en una vorágine fuerte, entiendo que se habrá puesto nerviosa, pero nosotros no hemos acrecentado esa presión de ninguna manera».

«No me gustó que cancelase la entrevista un poco antes, creo que podía haber venido, pero eso es cosa suya. Y acabé diciendo que esperaba que estuviera bien y que se mejorara, eso fue todo lo que dijimos» aclaró.

Pero si algo molestó a Broncano fue lo siguiente: «Lo que me parece feo es que aluda a la salud mental. Utilizar la carta de la salud mental como si fuera una carta blanca, cuando algo te molesta porque estás frustrada porque no has quedado en Eurovisión como querías... cuando hay gente que tiene esos problemas reales creo que los banaliza. El resto lo puedo entender, pero jugar esa carta... creo que nosotros si algo no hacemos es trivializar esas cosas, acosar a gente, meternos con tal...», subrayó.

«En lo personal con Melody, la hemos invitado en 2021 cuando no estaba en el foco mediático, también cuando ganó el concurso de Eurovisión, hemos tenido siempre buen trato con ella, me parece una chica de puta madre, supongo que ahora irá a todos los programas, pero aquí está invitada», dejó claro a pesar de las rencillas.

Antes de acabar, Broncano aprovechó para enviar un mensaje a la polémica de Eurovisión, más allá de Melody: «Lo que está pasando en Palestina va más allá de la política, condenar lo que está pasando es una cuestión de humanidad y solidaridad porque es terrible. Lo pienso de verdad. Y todo el ruido que había alrededor de TVE en Eurovisión con el cartel que se puso y lo que dijeron los comentaristas y que se les acusaba a que por culpa de esos mensajes políticos unos concursantes pudieran quedar mejor o peor, con la cantidad de gente muriendo, como afecte eso a la posición en el festival me parece que es totalmente irrelevante».

Tras la «tremenda chapa» como Jorge Ponce y él mismo definieron la respuesta, volvieron a las bromas y Grison sentenció: «Hoy te has ganado los 14 millones, di que sí David». En paralelo a la emisión de este programa, grabado por la tarde, Pablo Motos anunció que Melody visitará El Hormiguero la próxima semana, como recoge Vertele.