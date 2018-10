Relacionan a Chiquetete con una mujer treinta años más joven que él Carmen Gahona en 'Sálvame'. / Telecinco Tanto el cantante como su actual pareja, Carmen Gahona, han desmentido la información EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 18:13

Carmen Gahona y Chiquetete han decidido poner fin a su relación, según lo ha comentado Kiko Hernández en 'Sálvame', quien aseguró que numerosas personas han sido testigo de varias peleas en público.

Aunque salieran juntos desde el año 2004, tras la muerte de la madre de Antonio José Cortés Pantoja, Ana Martín, la pareja ha tenido cientos de altibajos en su relación. Una de las crisis más fuertes fue en 2015, días antes de poner fecha a su boda que no se llegó a celebrar.

Ahora, las razones de la ruptura apuntan hacia una infidelidad de Chiquetete, según apuntó Kiko, explicando que «esa mujer con la que ha estado Chiquetete estaría dispuesta a hablar». Y dicho y hecho, Inma Cuevas acudió al programa de Telecinco. «Si me tuviera que casar con él me caso con él», ha dicho de forma tajante, asegurando que no le importaría tener un hijo con él y eso que les separan 30 años.

La nueva pareja del cantaor también se ha desquitado con Carmen Gahona: «Él no era feliz con ella porque le había separado totalmente de sus hijos», y ha añadido que «quiero que Antonio sea feliz conmigo» pero «me da miedo que ella le haga daño» porque «tiene mucho miedo a Carmen».

A pesar de estas palabras, los colaboradores de 'Sálvame' no parecía que estuviesen muy convencidos de sus testimonios, ya que Chiquetete sigue viviendo con Gahona. Un detalle que Inma justifica diciendo que está con ella por miedo.

Carmen Gahona, como era de esperar, ha entrado en directo para negarlo: «Me parece muy bien. A mí también me gustaría estar soltera un tiempo, que un hombre pesa mucho», ha dicho. Las palabras de Gahona han sido reforzadas por unas declaraciones de Antonio, que apunta que «yo ya no tengo edad para estas cosas».