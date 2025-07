El regreso de Josep Lobató a la televisión con Sonsoles Ónega

Ángela Zangróniz Valladolid Miércoles, 16 de julio 2025, 16:03 Comenta Compartir

Josep Lobató reapareció este martes 15 de julio, ante las cámaras después de verse obligado a abandonar su trabajo como presentador como consecuencia de una enfermedad desmielinizante que afecta a sus sistema nervioso y le impide comunicarse con normalidad. 'Y ahora Sonsoles', dirigido por Sonsoles Ónega, sirvió como espacio para dar visibilidad a este tipo de patologías.

El Daño Cerebral Adquirido (DCA) es una enfermedad que se desarrolla después del nacimiento y que no se debe a causas congénitas o hereditarias. Afecta a las habilidades psicomotoras así como a la capacidad de comunicarse con fluidez, entre otros síntomas.

Ónega explicaba que había sido complicado preparar esta entrevista con Lobató ya que este no puede leer y solo es capaz de verbalizar unas pocas palabras entre las que se incluyen : sí, no, café, sal, oye, pero, casa y los nombres de sus padres, José y María. «Para este equipo, preparar esta entrevista ha sido una experiencia única porque Josep no habla ni lee», explicaba Sonsoles.

Además, mencionó que Javier era capaz de entender todo lo que sucedía dentro del plató y explicó cómo iba a ser la dinámica del programa. «Entiende todo lo que decimos y contesta a través de respuestas muy cortitas y emoticonos a través de su teléfono móvil», mencionó la presentadora.

El que fue presentador de televisión, acudió junto a su logopeda por si era necesario que este interpretase alguna de las respuestas de Josep. A través de pequeñas palabras y emoticonos, la entrevista se pudo realizar con normalidad. «Es una persona muy positiva, mira al pasado con esa perspectiva, con mucha constancia, mucha resiliencia y una actitud muy positiva», mencionaba su acompañante sobre el trabajo que está llevando a cabo para su recuperación.

El programa, quiso darle una sorpresa a Lobató con la visita de allegados como Ruth Lorenzo o Blas Cantó. Ante esto, el que fue presentador de televisión se emocionó y acabó contagiando a Sonsoles, necesitando ambos un momento para respirar antes de seguir con el programa. Rosa López también quiso mostrar su afecto y se conectó por videollamada.

Al final del programa, la presentadora quiso recalcar la dificultad que supone realizar una entrevista con una persona que no puede leer y hablar. «Ha sido un gran reto y un desafío para este programa. Nos has llenado de una magia muy bonita y, para mí, de ahora en adelante la vida es Josep Lobató», concluía.

Lobató se tuvo que alejar en 2015, hace ya 10 años, de los medios de comunicación por los problemas que le estaba generando la enfermedad. Desde entonces, trabaja ocho horas diarias haciendo diferentes ejercicios para poder sobrellevar las consecuencias de esta de la mejor forma posible.