Roban la bicicleta de Fito, cantante de Siloé, y uno de sus vecinos 'caza' al ladrón en una foto

Raúl R. Méndez Martes, 15 de julio 2025, 13:09 Comenta Compartir

Sábado 12 de julio, 14:50 horas de la tarde. Un vecino de Fito Robles, voz del grupo vallisoletano Siloé, se percata de que un individuo está robando la bicicleta del cantante, aparcada en la calle Muro, una de las colindantes a Gamazo, en pleno centro de la ciudad.

«Le dio tiempo a hacer una foto desde lejos, que lamentablemente no le ha servido demasiado a la Policía para identificar al individuo, que aparece de espaldas en la imagen. Me consta que aun así están trabajando en ello. Todos estamos convencidos de que la bicicleta va a aparecer tarde o temprano», señala el músico.

Según explica, la Policía Nacional ha tenido conocimiento de un segundo hurto, también de una bicicleta, en la misma zona en los últimos días. Los agentes trabajan para esclarecer lo sucedido y encontrar posibles coincidencias o correlaciones entre ambos delitos. Fito Siloé, informado de los avances de la investigación policial que busca recuperar la bicicleta sustraída, afirma que hay «varios investigados».

«La bicicleta es un modelo Yamaho de color blanco. Está valorada en 3.000 euros y no puede dolerme más perderla. No solo por lo que cuesta o por el valor sentimental, o por lo que de por sí fastidia un robo de estas características, sino porque la utilizo a diario, tal como uso también el servicio de alquiler BIKI. Es mi medio de transporte habitual para cortas y medias distancias. Suele ser habitual que los vecinos de Valladolid me vean yendo a todos lados con ella», lamenta el cantante.

El robo del medio de transporte habitual de Fito se produce meses después de que el grupo Siloé sufriera un robo durante su estancia en Valencia para un concierto. Los ladrones sustrajeron un par de ordenadores portátiles de Apple, dinero en metálico que el grupo había ganado por venta de 'merchandising' e incluso ropa. Todo ello propiedad del grupo Siloé.

Fito Robles pide ayuda a los vecinos de la ciudad y colaboración ciudadana para recuperar su bicicleta. «Si alguien ha visto cualquier cosa o sospecha de algo, que se ponga en contacto con las autoridades», remarca.