'El Puma' desvela en 'El Hormiguero' un grave problema de salud que padeció

La noche del jueves 13 de marzo estuvo reservada en 'El Hormiguero' para José Luis Rodríguez 'El Puma', llegado desde Venezuela y lo hizo para promocionar sus próximos conciertos en tres ciudades españolas dentro de su 'Encuentro tour', una gira internacional con la que está celebrando su 62º aniversario en la música. A sus 82 años Rodríguez sigue en plena forma, de manera que para Pablo Motos la pregunta obligada era «¿cómo lo haces?».

El invitado desveló que recientemente sufrió un infarto, algo que el presentador no sabía. «Fue en el ojo. De hecho, ya casi no veo por este ojo. Ahora te veo más delgado», le dijo al presentador en tono de humor. Tenía el colesterol por las nubes, porque entre otros desencadenantes, al cantante le pirra el queso. «Yo pedía un plato de queso con espaguetis, soy un 'quesómano'», bromeó.

Al ver que la vida le iba en ello, se sometió a una dieta estricta alta en proteínas y prescindió de ciertos alimentos. «Por dos semanas, comí cero quesos… Y de 170 triglicéridos bajé a 35. En 15 días», aseguró 'El Puma'. Pero «fue milagroso», además de un aprendizaje de «que hay que reprimirse un poco».

Los planes de 'El Puma'

«Tengo pensado irme a los 90. Quiero utilizar estos ocho años para irme despidiendo Hispanoamérica y un poco de Europa, los países que he recorrido toda mi vida. Eso me va a llevar un tiempo, pero debo saber que siempre que yo haga algo es la última vez. Si Dios me regala más tiempo y paso de los 90, bienvenido sea», manifestó con total convicción en 'El Hormiguero'.

«¿Quién te dice que lo que está más allá no es mejor que esto? El cuerpo tiene un límite, tiene los días contados… Desde que naces empiezas a morir, a descontar los días. Entonces, te vas apegando a las cosas, al dinero, al amor por la familia. Pero resulta que no he visto un féretro con un camión de mudanzas detrás. No te llevas nada absolutamente. Eso quiere decir que tienes que dejar todo eso atrás y no pensar en nada más». La clave, insistió, es la fe. «Si no, no lo vas a lograr».

El infarto fue un susto comparado con el doble transplante pulmonar al que se sometió en 2017 a vida o muerte. Su única posibilidad de sobrevivir a una fibrosis pulmonar sin cura que llevaba padeciendo 17 años. Después de la intervención, necesitó volver a aprender a cantar. «No me salía la voz», explicó.

'El Puma' también hizo una inesperada revelación acerca de uno de sus temas más míticos, 'Pavo Real'. «Yo la he cantado muchísimas veces, pero no entiendo la letra», admitió el de Requena. El artista contó que nació en el Festival de Viña del Mar, «cuando hacías un programa de televisión y te veían 20 millones de personas; ahora tienes que hacer 20 programas para que te vean un millón», espetó. Motos lo corrigió. «Aquí nos ven 5 millones, este programa te vale por cinco». El invitado le recitó la letra a Motos, sin embargo, reconoció que «yo la he cantado mil veces, pero no entiendo la letra».